Pobladores del barrio Mantaro, en el distrito de Huancán, realizaron un plantón en la plaza Humanmarca para exigir el incremento de unidades de transporte de la Línea Universitaria, al señalar que los principales afectados son los estudiantes escolares y universitarios.

Los vecinos denunciaron que actualmente solo circulan unas 10 unidades, lo que consideran insuficiente para cubrir la ruta Huancán–avenida Huancavelica–UNCP–UTP. Por la falta de buses, indicaron que los pasajeros deben esperar hasta 30 minutos y caminar entre ocho y diez cuadras para llegar a su destino.

El gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe Ávila, precisó que, bajo amparo de silencio administrativo, Indecopi ha autorizado únicamente 12 unidades para esta línea, cifra que no abastece a la población. Ante esta situación, los pobladores advirtieron que, de no encontrar una solución, podrían bloquear el acceso al botadero de Huancán.