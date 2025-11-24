Pobladores de San Agustín de Cajas realizaron una protesta en la municipalidad distrital denunciando cobros excesivos de Sedam Huancayo y la falta de suministro de agua potable desde hace dos meses. Los sectores afectados son Bellavista, Vista Alegre y otros sectores.

Durante la manifestación, los vecinos increparon al alcalde por no aceptar una auditoría al sistema de abastecimiento y criticaron que haya convocado a un grupo afín el mismo día de la protesta. También señalaron que continúan pagando recibos elevados a pesar de no recibir agua de manera regular.

Los manifestantes exigieron que el pozo tubular ubicado en Bellavista abastezca adecuadamente a la población, afirmando que su funcionamiento es deficiente. En respuesta, el alcalde sostuvo que la falta de agua en otros sectores es responsabilidad de Sedam Huancayo.