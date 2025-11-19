La Compañía de Bomberos N.° 30 de Huancayo atraviesa un serio déficit de equipos y herramientas para atender emergencias, por lo que este año se ha fijado como meta superar los 100 mil soles en la Bomberotón 2025, que se realizará el 21 y 22 de noviembre en el parque Huamanmarca. La recaudación permitirá renovar indumentaria, como los Equipos de Protección Personal, cuyo costo bordea los 10 mil soles por bombero.
La iniciativa, organizada por la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Patronato Ángeles de Fuego, contará con una amplia programación artística y actividades solidarias con entradas simbólicas de 5 y 10 soles. Además, se habilitó una cuenta en Caja Huancayo para quienes deseen apoyar de manera directa.
Los dos días de evento incluirán presentaciones musicales gratuitas de agrupaciones locales, concursos, tómbolas, subastas y una pollada solidaria. El Patronato y la MPH hicieron un llamado a la empresa privada, medios de comunicación y ciudadanía a sumarse a esta campaña a favor del trabajo voluntario de los bomberos de Huancayo.