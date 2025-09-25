Se cumple un mes desde que Rafaela Mallma permanece encadenada en los exteriores de la Municipalidad Distrital de El Tambo, reclamando el pago de S/ 45 mil por trabajos de mantenimiento y reparación de vehículos.

Durante este tiempo, la mujer ha recibido muestras de solidaridad de algunos ciudadanos y proveedores en situación similar, pero también la indiferencia de las autoridades. El alcalde Julio César Llallico y otros funcionarios han minimizado su protesta, cuestionando su legitimidad y alegando que no existe orden de servicio, aunque los afectados señalan que los constantes cambios de funcionarios han generado inestabilidad y desorden administrativo.

El pasado 24 de septiembre, Rafaela cumplió un mes encadenada a exteriores de la Municipalidad de El Tambo. “Hay gente buena pero también indiferente. Pensarán que yo estoy mintiendo, me tildarán de loca, pero no es así. Yo espero que con la documentación que he presentado me paguen”, expresó entre lágrimas.

Este jueves 25 de septiembre, personal del SAMU acudió a atenderla debido al deterioro de su salud tras semanas viviendo a la intemperie. La situación refleja la crisis que enfrentan varios proveedores que, como ella, esperan el cumplimiento de compromisos económicos por parte de la comuna.