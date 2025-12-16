Un operador de maquinaria pesada fue sentenciado a 20 años de prisión efectiva por el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 14 años, en un caso ocurrido en la ciudad de Huancayo.

El sentenciado fue identificado como Kevin Villavicencio Mejía (26). De acuerdo con la investigación, el sujeto habría contactado a la adolescente a través de redes sociales en el año 2022, logrando ganarse su confianza para luego ejercer presión y amenazas, aprovechándose de su vulnerabilidad.

Según el fallo judicial, los hechos se registraron en dos oportunidades, siendo denunciados posteriormente por la madre de la menor ante la comisaría de El Tambo, lo que permitió el inicio de las investigaciones correspondientes.

Tras la evaluación de los medios probatorios presentados durante el proceso, el juzgado determinó la responsabilidad penal del acusado y ordenó, además de la condena, el pago de S/ 10 mil por concepto de reparación civil a favor de la víctima. El sentenciado deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario, conforme a ley.