La agrupación Tupac Amaru Banda Show Internacional anunció la suspensión de todas sus presentaciones programadas en la ciudad de Lima, debido a recientes medidas de seguridad, amenazas recibidas y al contexto que atraviesa el país.

Mediante un comunicado oficial, la orquesta informó que la decisión se mantendrá vigente hasta que la situación se normalice, priorizando la integridad de sus integrantes, del público y de los organizadores de eventos.

Asimismo, la banda ofreció disculpas a sus seguidores por los inconvenientes ocasionados y agradeció el respaldo y la comprensión del público. Finalmente, expresó su expectativa de retomar pronto sus actividades artísticas en la capital, garantizando condiciones de seguridad adecuadas para todos.