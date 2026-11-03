La propuesta de reestructuración del transporte urbano de Huancayo, en la región Junín, ha generado un debate sobre posibles indemnizaciones a las empresas operadoras, ante la reducción de unidades y la integración de recorridos contempladas en el nuevo Plan Regulador de Rutas (PRR).

Según el estudio presentado a los transportistas, la flota pasaría de 6.460 a 2.385 vehículos, una disminución proyectada de 4.075 unidades, mientras que 35 rutas serían integradas como parte del rediseño del servicio.

Ante este escenario, la Asociación de Transportistas Unidos de la Región Centro y empresas como E.T. Municipal Saño S.A.C. solicitaron evaluar mecanismos de compensación por las inversiones realizadas en vehículos, infraestructura y operaciones.

Gremios presentaron 34 observaciones al Plan Regulador de Rutas

El pedido de los operadores está incluido en la observación N.° 14 de las 34 observaciones formuladas al estudio del Plan Regulador de Rutas y al Sistema de Gestión de Buses (BMS).

Las empresas advierten que la reducción de la oferta vehicular y la integración de recorridos podrían comprometer inversiones, financiamientos, patios de operaciones y otros activos vinculados con la prestación del servicio.

Por ello, plantean incorporar una matriz de riesgos y establecer criterios jurídicos y económicos para determinar cómo se tratarían las inversiones afectadas por la eventual implementación del nuevo esquema.

La solicitud constituye un planteamiento de los gremios y no significa que la municipalidad haya aprobado compensaciones.

Municipalidad de Huancayo descarta obligación de indemnizar a empresas

El gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Luis Quispe Ávila, rechazó que las empresas puedan exigir indemnizaciones como consecuencia de la reorganización propuesta.

El funcionario explicó que los operadores no cuentan con concesiones, sino con autorizaciones administrativas otorgadas por periodos determinados y sujetas a las disposiciones del plan regulador.

“No son concesiones, son autorizaciones administrativas que se otorgan por un tiempo”, manifestó Quispe Ávila.

Según la posición de la gerencia municipal, esa diferencia jurídica impide considerar que exista una obligación automática de indemnizar a los transportistas por las modificaciones previstas.

Regidor pide evaluación técnica de las observaciones

Por su parte, Elio Laureano, regidor y presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Provincial de Huancayo, recordó que las autorizaciones de las empresas tienen fechas de vencimiento.

“Particularmente, este tema no lo veo con buenos ojos, pero esa es la parte técnica que tiene que levantar esa observación”, señaló el concejal respecto al pedido de indemnizaciones.

La controversia deberá ser evaluada como parte de la revisión de las 34 observaciones al estudio. Hasta el momento, no se ha informado de una decisión municipal que reconozca compensaciones económicas a las empresas.

Nuevo plan busca reorganizar el transporte urbano de Huancayo

La actualización del Plan Regulador de Rutas forma parte de las iniciativas de reorganización del transporte público de Huancayo.

En abril de 2026, la Gerencia de Tránsito había advertido que hasta 50 empresas coincidían en determinados tramos del centro de la ciudad, reflejando problemas de superposición de recorridos y saturación vial.

El nuevo diseño pretende modificar la distribución de unidades y rutas. Sin embargo, las cifras de reducción vehicular corresponden a una propuesta de estudio y no deben interpretarse como vehículos ya retirados de circulación.

La municipalidad deberá evaluar tanto las observaciones de los operadores como los aspectos técnicos y legales antes de definir las condiciones de implementación del nuevo sistema.