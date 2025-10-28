En pleno corazón del Damero Comercial de Huancayo, personal de Defensa al Consumidor y Fiscalización de la Municipalidad Provincial incautó 30 balanzas adulteradas durante un operativo inopinado realizado en los jirones Ferrocarril, Piura, Ica, Guido y Huancas.

Los fiscalizadores detectaron que varios comerciantes, tanto formales como informales, utilizaban mecanismos ocultos para alterar el peso real de los productos, afectando directamente a los compradores. En algunos casos, la diferencia llegaba hasta dos kilogramos menos por cada venta.

Según informó Guido Villegas, responsable de Defensa al Consumidor, los operativos continuarán en otras zonas de la ciudad. Además, recordó que los locales formales que sean descubiertos utilizando estos aparatos enfrentarán multas de hasta el 10% de una UIT, mientras que las balanzas incautadas serán retiradas de circulación de manera definitiva.