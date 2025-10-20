En una operación conjunta entre el Comando Especial Vraem y la Policía Nacional, se incautaron más de 6.7 toneladas de bisulfato de sodio en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo (Junín). El químico era transportado en un camión y presuntamente sería utilizado para la producción de pasta básica de cocaína.

El decomiso forma parte de las acciones sostenidas que ejecutan las fuerzas del orden para combatir el narcotráfico en el Vraem, zona considerada de alto riesgo por la presencia de remanentes terroristas y actividades ilícitas.

El Ministerio de Defensa destacó que estas operaciones refuerzan la presencia del Estado y el control territorial en la región, además de contribuir al objetivo de pacificación y desarrollo sostenible del valle.