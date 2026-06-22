El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) informó que desarrolla nuevas variedades de papa con mayor resistencia a plagas y enfermedades asociadas al cambio climático, con el objetivo de fortalecer la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria.

La jefa de la Estación Experimental Agraria Santa Ana del INIA, Ivana Cortez Juro, señaló que entre las variedades obtenidas se encuentran Bicentenario, Shulay y Wankita, las cuales forman parte de los trabajos de investigación y mejoramiento genético impulsados por la institución.

Nuevas variedades buscan enfrentar efectos del cambio climático

La especialista explicó que el aumento de temperaturas y las variaciones climáticas favorecen la aparición de plagas y enfermedades que afectan los cultivos.

En ese contexto, el INIA desarrolla materiales genéticos con mayor capacidad de adaptación y resistencia, permitiendo a los agricultores reducir pérdidas y mantener la productividad.

Micoplasmas afectan la calidad de la semilla de papa

Ivana Cortez Juro indicó que uno de los principales problemas que enfrentan los productores semilleristas es la presencia de micoplasmas, microorganismos que provocan deformaciones y deterioro en la semilla de papa.

Por ello, recomendó evitar la siembra de papa-semilla en campos ubicados a 3.300 metros sobre el nivel del mar y optar por zonas de mayor altitud, donde las condiciones son más favorables para obtener semillas de mejor calidad.

Investigación busca fortalecer la producción agrícola

La Estación Experimental Agraria Santa Ana continúa desarrollando investigaciones orientadas a mejorar la calidad genética de los cultivos y brindar alternativas a los productores frente a los desafíos derivados del cambio climático.

El trabajo busca incrementar la resistencia de las variedades y asegurar la sostenibilidad de uno de los principales productos agrícolas del país.