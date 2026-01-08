Un prostíbulo clandestino que operaba en la intersección de los jirones Omar Yali y Pichis fue intervenido por la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) en un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú. El local funcionaba sin licencia ni autorización municipal.

Durante la intervención se incautaron más de 10 colchones en condiciones insalubres, algunos con manchas de sangre, además de evidenciarse infestación de cucarachas, olores nauseabundos y preservativos usados, convirtiendo el recinto en un foco de infección.

Asimismo, se detectaron ambientes inseguros y divisiones internas donde se atendía a los parroquianos. Vecinos denunciaron que algunas ventanas eran usadas para cometer robos en la zona.Defensa Civil determinó que el inmueble es totalmente inseguro y no cuenta con certificado ITSE, por lo que se dispuso su clausura definitiva. Los accesos serán cerrados para evitar que vuelva a funcionar.