La muerte de decenas de truchas en el río Yauli, denunciada por la comunidad campesina de Pachachaca, motivó la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que inició un monitoreo en distintos puntos del afluente para evaluar la calidad del agua.

Especialistas de la entidad, junto con representantes de la Oficina Desconcentrada de Junín y comuneros de la zona, realizaron mediciones preliminares de parámetros ambientales en el cauce del río. Además, inspeccionaron las instalaciones relacionadas con el túnel Kingsmill para verificar posibles impactos de la actividad minera en la zona.

La supervisión busca determinar las causas de la mortandad de peces y establecer si existen responsabilidades vinculadas a contaminación del recurso hídrico. Los resultados permitirán definir el alcance del daño ambiental y las acciones administrativas correspondientes.

El OEFA adelantó que los informes finales serán puestos en conocimiento de la población afectada, mientras la comunidad espera respuestas ante un hecho que pone en riesgo su economía local y el ecosistema del distrito de Yauli.