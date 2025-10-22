En la madrugada de este martes, tres delincuentes ingresaron a la financiera Crediactiva, ubicada en la segunda cuadra del Jr. Túpac Amaru, en el distrito de Yauyos, y se llevaron más de S/ 20 mil en efectivo.

Según las primeras investigaciones, los sujetos violentaron la puerta principal y, en menos de dos minutos, sustrajeron el dinero antes de escapar por el Jr. Miraflores.

Las autoridades locales vienen revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del robo. Además, se ha ofrecido una recompensa económica a quien proporcione información que permita dar con los autores del asalto.