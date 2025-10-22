Un violento accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes en el sector de Quichas, tramo Cerro de Pasco – Huariaca, cuando un automóvil y un camión colisionaron de manera lateral.

El impacto dejó cuatro personas heridas, entre ellas un niño de un año, quienes fueron auxiliados y trasladados al hospital de Huariaca. Los heridos fueron identificados como Julio Hurtado Espinoza (58), Ana María Huamán Livia (50), Jhesenia Saavedra Huamán (21) y el menor Jhoan Torres Saavedra.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias e investigar las causas del siniestro, mientras se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona.