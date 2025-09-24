Un grupo de padres de familia del colegio José Faustino Sánchez Carrión del distrito de El Mantaro, provincia de Jauja, protagonizó una protesta en la puerta del plantel, exigiendo la destitución de un profesor acusado de promover peleas.

Los padres denunciaron que el docente habría promovido peleas con guantes de box entre estudiantes durante el horario de clases, situación que, aseguran, ha generado conflictos y división entre los alumnos.

Hasta la institución llegó personal del Ministerio Público de Jauja, así como una comisión de la UGEL Jauja , con el fin de recoger información e iniciar las investigaciones.

El presidente de la Apafa, junto a decenas de padres, pidió la separación inmediata del maestro mientras duren las indagaciones.