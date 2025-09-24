Malherido y con signos de haber sido asfixiado, Juan Machacuay Puris (40) fue encontrado deambulando ensangrentado cerca del centro poblado de Huari, en La Oroya, tras permanecer desaparecido desde el 21 de septiembre.

Según vecinos que lo auxiliaron, el hombre relató que abordó un vehículo rojo en San Agustín de Cajas, donde dos sujetos lo habrían golpeado salvajemente para exigirle dinero. Tras perder el conocimiento, despertó abandonado en otro punto de la carretera central, sin documentos personales y con contusiones en todo el cuerpo.

Su familia había recibido previamente un estremecedor audio en el que se le escucha suplicar: “¡Sergio, auxilio… al río no, al río no, por favor!”. Actualmente, Machacuay permanece internado en el centro de salud de la zona, donde se recupera mientras se espera su declaración completa para esclarecer lo sucedido.