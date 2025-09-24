Un transportista de la empresa Huaytapallana fue enviado al penal de Huancayo con nueve meses de prisión preventiva, tras ser denunciado por presuntos tocamientos indebidos a una estudiante de 17 años mientras cubría la ruta Chilca–Palián.

Según la investigación, el hecho ocurrió la mañana del 15 de septiembre, cuando la menor se trasladaba hacia su centro de estudios. La joven relató que el chofer, identificado como Pablo Guillén García (54), aprovechó el trayecto para tocarla en reiteradas ocasiones. En estado de shock, solo pudo escribirle a una amiga y, antes de descender del vehículo, tomó una foto de la placa para formalizar la denuncia con ayuda de sus padres.

Con esos elementos, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer sustentó el pedido de prisión preventiva, el cual fue declarado fundado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Sub-Especializado en Violencia. El acusado ya cumple la medida en el penal de Huancayo mientras continúan las investigaciones.