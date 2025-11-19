La Contraloría General identificó que funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín modificaron requisitos del proceso de selección para beneficiar a un consorcio sin la experiencia necesaria en obras hospitalarias, comprometiendo la ejecución del proyecto del Hospital Manuel Higa Arakaki, valorizado en más de S/ 207 millones.

Según el Informe de Control Específico N.° 17604-2025-CG/GRJU-SCE, el comité de selección redujo exigencias técnicas, acogió observaciones sin sustento y otorgó la buena pro a un consorcio cuyo integrante principal asumiría el 97% del contrato sin acreditar la especialidad requerida. Pese a no cumplir todos los requisitos, incluido el especialista en seguridad y salud en el trabajo, el contrato fue suscrito vulnerando principios de igualdad y competencia.

La entidad de control concluyó que estas acciones afectaron la transparencia de la contratación pública y limitaron la participación de postores idóneos, comprometiendo una obra clave para la atención de miles de ciudadanos de Satipo. Aunque el GORE Junín anuló posteriormente el contrato, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en cinco funcionarios y remitió el caso a la Procuraduría Anticorrupción para iniciar acciones legales.