Momentos de tensión se vivieron en el centro de Huancayo tras la explosión de un cajero automático de la Caja Huancayo durante la madrugada del martes. Un grupo de delincuentes intentó sustraer dinero del cajero ubicado entre los jirones José Olaya y Tarapacá, utilizando gas para generar una detonación controlada.

El general Danilo Vera Carbajal, jefe de la Región Policial Junín, informó que los asaltantes liberaron gas al interior del cajero y lo hicieron detonar mediante una chispa. Para facilitar su fuga, colocaron clavos metálicos en la pista, con el fin de reventar las llantas de los patrulleros e impedir la persecución.

Las cámaras de seguridad captaron a los implicados, quienes llegaron a bordo de un vehículo plomo y vestían mamelucos blancos mientras manipulaban implementos para la explosión.

Según la Policía, uno de los sospechosos sería un ciudadano colombiano con antecedentes por uso de explosivos y armas de fuego, intervenido días atrás por la Policía de Extranjería, pero liberado al no dictarse prisión preventiva.

Pese al atentado, la Caja Huancayo informó que sus operaciones se desarrollan con normalidad en todas sus agencias y canales de atención. La PNP continúa con las investigaciones y el análisis de las cámaras del sector para identificar y capturar a los responsables.