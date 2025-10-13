Un suboficial de tercera de la Policía Nacional, identificado como Ángelo Julián De la Rosa Carhuas (23), atropelló y causó la muerte de un anciano de 76 años, mientras conducía su vehículo particular en presunto estado de ebriedad, en la ciudad de Huancayo.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:10 p. m., en la intersección de los jirones Santa Isabel y José Olaya, cuando el automóvil rojo, de placa U1E-484, embistió violentamente a José Bernardo Taype González, quien cruzaba la vía para comprar pan. Tras el impacto, el vehículo también colisionó contra una combi estacionada. La víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde falleció minutos después a causa de un politraumatismo grave.

El policía intentó huir del lugar, pero fue capturado en Pilcomayo por sus propios colegas. Iba acompañado de una joven de 22 años que resultó herida y fue llevada a una clínica local. El examen de alcoholemia confirmó positivo para alcohol, por lo que De la Rosa quedó detenido por los delitos de homicidio culposo, conducción en estado de ebriedad y omisión de socorro.

El jefe de la Región Policial Junín, general Danilo Vera Carbajal, aseguró que “no habrá espíritu de cuerpo” en este caso y que el suboficial enfrenta también una investigación disciplinaria para su separación definitiva de la institución.