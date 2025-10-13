Durante la ejecución del operativo “Regreso Seguro”, efectivos de la Comisaría de La Merced detuvieron en flagrancia a Llemer Jhuniors Cárdenas Sebastián (20), alias “Negro”, acusado de microcomercialización de drogas. La intervención ocurrió la noche del 11 de octubre en las intersecciones de las calles Julio Wissar y María Parado de Bellido, cuando el sujeto intentó huir al notar la presencia policial.

Al realizarle el registro personal, los agentes hallaron un canguro con 234 “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC), además de pequeñas bolsas plásticas empleadas para la venta de estupefacientes. También se le incautó un celular que será sometido a peritaje para identificar posibles contactos vinculados al tráfico de drogas.

El detenido fue puesto a disposición de la Comisaría de La Merced y posteriormente derivado al DEPINCRI de la jurisdicción, donde continuará la investigación bajo la dirección del Ministerio Público.