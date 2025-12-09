La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) emitió la Directiva N.° 022-2025-GRJ/DREJ-DGP, aprobada el 3 de diciembre de 2025, que establece todas las acciones que deberán cumplir las instituciones públicas y privadas de Educación Básica y Técnico-Productiva para cerrar el año escolar. Entre las disposiciones más estrictas figura la entrega de informes, actas de evaluación y planes institucionales a las UGEL hasta el 9 de enero de 2026, así como la obligación de socializar el balance anual con padres de familia y comunidad educativa.

La directiva señala que los docentes deberán cerrar las evaluaciones bajo el enfoque formativo establecido por el Ministerio de Educación (Minedu), remitiendo registros, conclusiones descriptivas y calificativos que deberán ser ingresados al SIAGIE. Asimismo, cada director está obligado a aprobar e imprimir las actas oficiales de evaluación antes de la clausura del año escolar y garantizar la entrega del Informe de Progreso de las Competencias a cada familia. También se dispone que el orden de mérito de los cinco primeros puestos en secundaria deberá ser generado exclusivamente a través del SIAGIE, para asegurar transparencia.

El Minedu informó que las clases de este año lectivo culminarán el viernes 19 de diciembre y la fecha de inicio de clases del 2026 será el lunes 16 de marzo, significando unas vacaciones de 2 meses y medio aproximadamente para escolares.

En cuanto a docentes y directivos, la directora de la DREJ, Silvia Astete, afirmó que: “los docentes del área pedagógica tienen 60 días de vacaciones entre enero y febrero, mientras los directivos con horas a cargo acceden a 30 días de descanso, también concentrados en enero y febrero”.

La directiva también fija obligaciones para la matrícula 2026, que deberá realizarse siguiendo el instructivo del Minedu y el cronograma del Oficio Múltiple. Los colegios deberán difundir el número de vacantes, plazas para estudiantes con discapacidad y canales de atención en un lugar visible, además de registrar las metas de atención en el Módulo del Director del Sistema de Matrícula Digital.