La Región Policial de Junín informó que 3.543 conductores fueron detenidos por el presunto delito de peligro común durante los primeros seis meses y 21 días del año, tras ser intervenidos por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con las cifras policiales, diariamente son intervenidos entre 13 y 49 conductores, siendo los fines de semana los días con mayor incidencia de infracciones.

El reporte señala que la mayor cantidad de casos se registra en la provincia de Huancayo, donde las autoridades intensifican los operativos de control en diferentes puntos de la ciudad.

Fines de semana concentran el mayor número de infractores

Según el balance policial, el domingo fueron intervenidos 49 conductores, mientras que el lunes se reportaron 19 casos y el martes 17.

Durante las recientes intervenciones en Huancayo, la Policía retuvo a varios conductores por presuntamente manejar bajo los efectos del alcohol. La investigación de cada caso continuará conforme al procedimiento establecido por las autoridades competentes.

Asimismo, la información policial indica que la mayor proporción de intervenidos corresponde a adultos jóvenes y personas de mediana edad. El grupo etario de 28 a 37 años concentra la mayor cantidad de casos, seguido por el rango de 18 a 27 años.

Límites de alcohol permitidos y sanciones

La normativa peruana establece que los conductores de vehículos particulares no deben superar 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre (g/L).

En el caso de conductores de transporte público, vehículos de carga y unidades oficiales, el límite permitido es de 0,25 g/L, debido a la naturaleza de la actividad que desempeñan.

Cuando una prueba de alcoholemia supera los límites establecidos, el conductor puede afrontar sanciones administrativas y penales, dependiendo de las circunstancias del caso.

Entre las medidas contempladas se encuentran multas económicas, suspensión de la licencia de conducir, retención del vehículo y, en casos agravados previstos por la legislación, penas privativas de libertad.