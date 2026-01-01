Un operativo inopinado permitió el decomiso de más de 600 kilos de productos pirotécnicos en distintos puntos de la región Junín, como parte de las acciones preventivas ante la cercanía de las celebraciones de Año Nuevo. Las intervenciones se realizaron en las provincias de Huancayo y Chupaca, donde se detectó la venta informal de estos materiales altamente peligrosos.

El primer operativo se ejecutó el 30 de diciembre en las inmediaciones del mercado Modelo de Huancayo, donde se incautaron aproximadamente 395 kilos de pirotécnicos. Ese mismo día, en el distrito de Tres de Diciembre las autoridades decomisaron 185 kilos adicionales, los cuales eran comercializados sin autorización ni medidas de seguridad.

Asimismo, el 31 de diciembre por la mañana, personal de la Sucamec, Seguridad del Estado y unidades especializadas de la Policía Nacional como Udex y la USE, realizaron un operativo estratégico en los alrededores del centro comercial Real Plaza.

Los comerciantes fueron sorprendidos cuando el personal apareció de manera simultánea en puntos clave, logrando incautar una cantidad importante de mercadería que se encontraba expuesta al público, pese a que estos productos solo pueden venderse en ferias especializadas y bajo estrictas condiciones de seguridad. Entre los productos decomisados se encuentran misiles, tortas, basucas, abejitas, tanques, cohetones, además de productos artesanales no autorizados.