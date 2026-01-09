El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo informó que 58 listas de candidatos a diputados y senadores han sido inscritas oficialmente para las Elecciones Generales 2026, mientras que cuatro solicitudes se encuentran aún pendientes de resolución. La inscripción se realizó dentro del plazo establecido, que venció el 23 de diciembre a las 23:59 horas, y se realizó de manera virtual y sin contratiempos.

En total, se presentaron 32 listas de candidatos a diputados y 29 a senadores, correspondientes a 32 organizaciones políticas, entre partidos y alianzas electorales. Tras la evaluación de la documentación, el JEE declaró improcedentes dos listas presentadas fuera del plazo y otras tres aún en trámite de apelación.

Con estas inscripciones, la circunscripción electoral de Junín cuenta con 223 candidatos al Congreso bicameral: 171 postulantes a la Cámara de Diputados y 52 al Senado. La publicación de las nóminas en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio inicio al periodo de tachas, durante el cual no se presentaron objeciones.

El JEE de Huancayo, junto a los fiscalizadores del JNE, inició la fase de fiscalización de hojas de vida y del proceso electoral, verificando la veracidad de la información, los requisitos de elegibilidad, financiamiento de campañas, propaganda electoral y entrega de dádivas. En caso de detectarse infracciones, se aplicarán sanciones o exclusión de candidatos, conforme a la normativa vigente.