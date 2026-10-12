Un accidente de tránsito dejó al menos tres personas fallecidas y varios heridos luego de que una combi se despistara y cayera a un abismo en la carretera Yauyos–Chupaca, a la altura del abra Negro Bueno, en el límite de las regiones Junín y Lima.

El siniestro ocurrió la noche del domingo 11 de octubre, alrededor de las 11:00 p.m., cuando el vehículo de placa BYV-379 retornaba hacia Huancayo después de un recorrido turístico por Lunahuaná y Huancaya.

Según información preliminar, entre los ocupantes de la unidad se encontraban docentes y escolares procedentes de Huancavelica. Las autoridades todavía no han difundido una relación oficial de los pasajeros ni un balance definitivo de víctimas.

Rescatistas trabajaron durante varias horas para auxiliar a las víctimas

Tras conocerse el accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), bomberos, personal de salud y pobladores de la zona acudieron al lugar para participar en las labores de búsqueda y rescate.

La profundidad del barranco, la oscuridad y las difíciles condiciones del terreno complicaron las operaciones, que se prolongaron durante varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas fueron encontradas sin vida en el lugar del accidente, mientras que una tercera falleció durante su traslado al Hospital Daniel Alcides Carrión, en Huancayo.

Los sobrevivientes fueron evacuados a distintos establecimientos de salud para recibir atención médica.

Niño de ocho años figura entre los heridos del accidente

Entre las personas que habrían resultado heridas se encuentra un menor de ocho años, quien fue trasladado al Hospital El Carmen, en Huancayo.

Los reportes iniciales también señalan que en el vehículo viajaban escolares y docentes de Huancavelica que regresaban después de visitar destinos turísticos de las regiones Lima y Junín.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número total de heridos, sus identidades ni la gravedad de sus lesiones.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a todos los ocupantes y esclarecer las circunstancias del accidente.

Investigan si cansancio del conductor influyó en el despiste

Entre las hipótesis preliminares figura la posibilidad de que el conductor hubiera presentado cansancio o somnolencia durante el viaje de retorno a Huancayo.

También se han reportado deficiencias en la conservación de algunos tramos de la carretera Yauyos–Chupaca, incluida la presencia de baches que podrían representar riesgos para los conductores.

Sin embargo, ninguno de estos factores ha sido confirmado como causa del accidente. Corresponderá a las autoridades policiales establecer qué provocó que el vehículo abandonara la vía y terminara en el fondo del barranco.

Las investigaciones deberán considerar las condiciones de la carretera, el estado del vehículo y las circunstancias en las que se desarrolló el viaje.

Esperan informe oficial sobre víctimas del accidente en Negro Bueno

El accidente se produjo en una zona de difícil acceso ubicada en el abra Negro Bueno, un sector de la carretera que conecta localidades de Yauyos, en Lima, con la provincia de Chupaca, en Junín.

Medios regionales como Huanca York Times informaron que las labores iniciales permitieron recuperar tres cuerpos y auxiliar a los sobrevivientes, aunque las autoridades todavía no habían emitido un balance definitivo.

Se espera que las diligencias policiales permitan confirmar la cantidad total de afectados, identificar a las víctimas y determinar las responsabilidades que correspondan.