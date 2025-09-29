En una rápida intervención, agentes del Grupo Terna Huancayo detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Lechuzeros del Folclore” por delitos contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, durante el evento “Chilca Fest Primavera 2025”, realizado en el Parque Zonal Coto Coto.

La acción policial se produjo alrededor de las 2:00 a.m. del lunes 29 de septiembre, cuando los efectivos realizaban patrullaje y prevención del delito. Fueron intervenidos Carlos Daniel Mayhua Ignacio (27), alias “Tarta”; Rolando Quispe Taipe (24), alias “El Enano”; y Alexander Piero Rivera Cárdenas (19), alias “El Chino”, quienes habrían sustraído tres celulares de alta gama: un Samsung rosa, un Honor anaranjado y otro Samsung negro.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Chilca para las diligencias de ley. La Región Policial Junín indicó que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad como parte del plan de lucha contra el delito y el crimen organizado.