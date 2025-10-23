El Ministerio de Cultura, mediante la Resolución Viceministerial N.° 000268-2025-VMPCIC/MC, declaró Patrimonio Cultural de la Nación a las Festividades de la Mayordomía en honor al Señor Ánimas de Paca, tradición central del distrito de Paca, provincia de Jauja, región Junín.

La distinción reconoce el valor histórico y espiritual de esta celebración, que combina devoción cristiana con expresiones culturales como la danza Pachahuara, el juego del chuikash, la chacchapada y los convites del puchero y del pan jalay.

De acuerdo con la tradición oral, el culto se remonta a 1810, cuando apareció el rostro de Cristo en una piedra sagrada conocida como la “Piedra de Aras”. Desde entonces, la comunidad honra este hecho con fervor cada año durante los carnavales.

El Ministerio de Cultura destacó que esta declaratoria reafirma el compromiso del Estado con la preservación y promoción del patrimonio inmaterial del país. La entrega oficial del reconocimiento se realizará próximamente en el distrito de Paca, con la participación de autoridades y la comunidad portadora.