Una tragedia se registró en el anexo de Raquina, distrito de Pucará, provincia de Huancayo, donde Damiana Povis Quispe, de 64 años, perdió la vida tras ser atropellada por un tractor que realizaba labores agrícolas.

Según las primeras investigaciones, el vehículo pesado salía de un terreno de cultivo cuando el conductor no se percató de la presencia de la mujer y la atropelló. En lugar de auxiliarla, el chofer huyó del lugar.

Efectivos de la Comisaría de Sapallanga lograron capturar al presunto responsable, quien será investigado por el delito de homicidio culposo. Los familiares de la víctima demandan una sanción ejemplar y piden que el caso no quede impune.