Kary Martín Méndez Aliaga (53) era conocido por su entorno familiar y amigos como “Monito”, un hombre solidario que siempre brindaba apoyo al prójimo. Aquella noche que fue asesinado a golpes, precisamente habría salido en defensa de una joven que era agredida por su pareja, según contaron algunos testigos.

“Esa noche, testigos de aquella noche contaron que, una joven era agredida por su pareja y él (Kary) trató de ayudarla reclamando al sujeto, pero al final este terminó golpeándolo hasta matarlo”, contó el sobrino de la víctima, Fran Verástegui Méndez.

Tras la brutal golpiza el presunto responsable, Marco Antonio González Sáenz (39), huyó del lugar y la tarde del lunes, fue detenido por la Policía tras ser sindicado como posible implicado en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, ocurrido la noche del sábado frente al local “Nación Wanca”, en la avenida Paseo La Breña.

Los daños causados a la víctima, fueron irreversibles, presentó lesiones en la mandíbula, cráneo y otros que terminaron provocando su muerte. Ahora sus seres queridos lo recuerdan como una persona solidaria y que siempre se preocupaba por el prójimo a pesar de no conocerlo.

“Si te conocía en la mañana y en la tarde notaba que tenías problemas, se acercaba a ti y te ayudaba. Solo exigimos justicia para mi tío ‘Monito’ porque se ensañaron con él”, acotó Fran.

Kary, era padre de dos hijos y deja una familia que dependía de él económicamente.