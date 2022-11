Momentos de desesperación vivió un padre de familia cuando en un taxi llevaba a su esposa ya con dolores de parto desde el anexo de Cochas en el distrito de El Tambo con rumbo al hospital El Carmen de Huancayo y al llegar al puente Giráldez se encontró con el pasacalle del colegio Santa Isabel, lo peor del caso, fue que una agente de la Policía Nacional, lejos de ayudarlo, se negó a detener el pasacalle para que pueda pasar y cuando él desesperado padre le señaló que su esposa podía morir, “¡que muera!”, fue la respuesta de la efectivo.

Afortunadamente a las 5:30 de la tarde, horas después de lo ocurrido, nació Josué un hermoso bebé de 3.5 kilos. Ya en la comodidad de su hogar, hoy, Esaú y Erika respiran aliviados con su hijo en brazos, aunque no pueden olvidar la amarga experiencia. La madre de familia, incluso cuenta que hubo una docente que acompañaba la comparsa del colegio santa Isabel que le gritaba a su esposo y alentaba a la agente a no ayudarlos. “Yo me estaba retorciendo del dolor en el carro y la docente le gritaba a mi esposo, luego vino a mirar por la ventana, cuando me vio sufriendo recién se calló”, señala.

Esaú señala que ellos no cuentan con muchos recursos y que se vio obligado a desviarse e ir hasta el distrito de Chilca dónde su esposa dio a luz en un centro de salud particular. “Mi esposa tiene seguro, entonces en el hospital El Carmen mi esposa iba a dar a luz prácticamente gratis, pero ahora, he tenido que asumir gastos que no tenía planeados”, dijo.

Pese a la mala experiencia, los padres de familia están felices junto a sus dos hijos, pero, pidieron que las agentes tengan más empatía con la población ya que se trata de la función que ellas deben cumplir: la de brindar seguridad a quienes lo necesiten.