Una niña de 6 años fue atropellada mientras cruzaba intempestivamente la avenida Perú, en La Merced, a la altura de la funeraria Leyva. La menor, identificada con las iniciales D.J.C.L., fue impactada por una camioneta roja de placa CLT-210, conducida por Frank Romiel Yauris Soto (26), quien la trasladó de inmediato al Hospital Julio César Demarini Caro.
MIRA ESTO: Nueva tragedia en Satipo, menor se ahoga en piscina para adultos
El accidente quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se aprecia que la menor, vestida con un polo rojo, fue embestida y lanzada varios metros sobre el asfalto.
Sin embargo, el traslado de la menor a un hospital especializado en Huancayo se retrasó varias horas debido a que el Hospital Demarini no contaba con una ambulancia operativa. Según denunció el padrino de la víctima, esta carencia puso en riesgo su vida. Finalmente, por disposición del director de la Red de Salud Chanchamayo, Dr. Fernando Polanco, se utilizó una ambulancia del Puesto de Salud de Vitoc.