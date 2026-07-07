Un niño que pastoreaba su rebaño realizó un macabro hallazgo al encontrar el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en una acequia ubicada en el paraje Sacasujo, en el centro poblado de Sacas, distrito de Acolla, provincia de Jauja.

De acuerdo con la información policial, el menor observó desde una quebrada unas botas de faena que llamaron su atención. Al acercarse, descubrió que correspondían al cuerpo sin vida de una persona, por lo que corrió a avisar a sus familiares, quienes alertaron a las autoridades.

Víctima estaba desaparecida desde mayo

Efectivos de la Comisaría de Acolla, junto con el fiscal de turno de Jauja, José Bastidas Cajahuaringa, se desplazaron a pie durante más de una hora hasta la zona para realizar las diligencias de levantamiento del cadáver.

Por las características físicas y la vestimenta, la víctima fue identificada como Pedro Baldeón Ingaroca, de 59 años, un pastor de ovejas que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 8 de mayo.

Investigación continúa

Las primeras indagaciones apuntan a que el hombre habría sufrido una caída accidental mientras realizaba sus labores de pastoreo en una zona de difícil acceso, sin que pudiera recibir auxilio.

Sin embargo, las autoridades señalaron que la autopsia practicada en la morgue de Jauja no permitió determinar con precisión la causa del fallecimiento debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

El caso permanece en investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.