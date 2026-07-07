A pocas semanas de iniciar la festividad del santiago, la venta de vestuarios tradicionales enfrenta una nueva competencia entre los comerciantes del mercado Ráez Patiño y las tiendas de importación de Huancayo. Mientras estas últimas ofrecen prendas a menor precio, los artesanos locales buscan diferenciarse por la calidad y la confección tradicional.

El factor precio

La diferencia se observa desde las prendas más básicas. En las tiendas de importación, un juego de sombrero y lliclla se ofrece desde 80 soles, mientras que en el mercado Ráez Patiño el precio oscila entre 100 y 120 soles. También se comercializan corsés blancos desde 48 soles, lo que atrae a compradores que buscan una opción más económica.

Sin embargo, Guisela, comerciante del mercado Ráez Patiño, sostiene que el menor precio responde a diferencias en los materiales y los acabados. Según explicó, muchas de las prendas que venden estas tiendas presentan una confección más sencilla o se ofrecen incompletas para reducir costos, por lo que recomienda a los compradores revisar la calidad antes de adquirir un vestuario.

Dedicación

Frente a esta competencia, los comerciantes tradicionales resaltan el valor del trabajo artesanal. En el mercado, un fustán cuesta entre 180 y 360 soles, dependiendo del material, mientras que uno bordado completamente a mano puede alcanzar los 2,200 soles debido al tiempo y la dedicación que requiere su elaboración.

Un conjunto tradicional, integrado por lliclla, sombrero, faja y fustán, tiene un costo aproximado de 540 soles. Guisela afirmó que la diferencia de precio se justifica por la calidad de los materiales, los acabados y la durabilidad de las prendas, características que son valoradas por quienes participan cada año en la festividad.

Pese a la competencia de las tiendas de importación, la comerciante asegura que la demanda por los vestuarios confeccionados de forma artesanal continúa siendo alta. Indicó que las ventas aumentan conforme se acerca la festividad, apostando por prendas que conservan la tradición y pueden utilizarse durante varios años.