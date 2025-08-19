Un hombre resultó gravemente herido tras caer al pavimento debido al arranque de un taxi en la intersección del Jr. Cajamarca con la Av. Ferrocarril. El hecho fue registrado por las cámaras de videovigilancia del centro de monitoreo de Serenazgo.

En las imágenes se observa cómo el pasajero discutía con el conductor de un taxi, quien repentinamente puso en marcha la unidad, provocando que el hombre de unos 35 años cayera violentamente al pavimento y quedara inconsciente. Una persona que se encontraba cerca auxilió a la víctima y alertó a los agentes, que lo trasladaron al Hospital Daniel Alcides Carrión para su atención en el área de emergencia.

Gracias a la intervención del patrullaje integrado, se logró ubicar al vehículo de placa BXR-378 en la Av. Ferrocarril con Jr. Arequipa. El conductor, identificado como José Rubén Berrospi (49), fue detenido pese a que inicialmente negó los hechos. Las grabaciones confirmaron su responsabilidad y fue puesto a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.