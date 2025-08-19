Un automóvil quedó totalmente calcinado tras incendiarse en un accidente de tránsito en el tramo Tarma–Jauja. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 p. m del lunes en el kilómetro 29+160, sector de Lomo Largo.

MIRA ESTO: Bromatología halla cucarachas en locales de Caldos Osorio en Huancayo

El vehículo siniestrado fue identificado como un Kia Río blanco, modelo 2017, con placa AUW-279, de propiedad de Ángel Alex López Quincho, según los registros de Sunarp. Al momento de la intervención, no se encontró a ningún ocupante dentro ni en los alrededores.

TE PUEDE INTERESAR: UNCP anula nombramiento de ex pareja de Waldemar Cerrón en Junín

Tras dos horas de trabajo, compañías de bomberos de Jauja y de Tarma, lograron sofocar las llamas. La Policía de Carreteras inspeccionó el interior del automóvil y confirmó que no había cuerpos calcinados. También verificaron en los hospitales de Tarma y Jauja, donde no se reportó el ingreso de personas heridas por accidente.