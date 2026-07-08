La agricultura en la Selva Central enfrenta una de sus situaciones más complejas de los últimos años. Productores de cacao y café anunciaron la realización de un paro agrario, cuya fecha será definida en los próximos días, en protesta por la caída de los precios de sus productos, la aparición de nuevas enfermedades en los cultivos y la falta de apoyo del Gobierno.

Abraham Paz Espinosa, representante de la Federación Agraria de Satipo, señaló que el precio del cacao ha sufrido una fuerte reducción en los últimos dos años.

Según explicó, mientras que hace dos años el kilogramo de cacao se comercializaba entre 33 y 35 soles, actualmente los productores reciben apenas entre 7 y 9 soles por kilogramo, situación que ha reducido considerablemente sus ingresos.

Nueva enfermedad amenaza la producción de cacao

A la crisis de precios se suma un problema fitosanitario que preocupa a los agricultores.

María Antonieta Fernández Beli, presidenta del Frente de Defensa del VRAEM, informó que este año se detectó una nueva enfermedad que afecta los cultivos de cacao en las provincias de Satipo, Pangoa y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

De acuerdo con la dirigente, la enfermedad provoca que los frutos sean de menor tamaño y pierdan calidad, lo que impacta directamente en la productividad y en la rentabilidad de los productores.

Agricultores denuncian incumplimiento de compromisos

Los representantes del sector agrario señalaron que la situación se agrava debido al endeudamiento de numerosos agricultores con entidades financieras.

Asimismo, cuestionaron al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por el presunto incumplimiento de los compromisos asumidos para atender la crisis del sector.

Según indicaron, las medidas anunciadas por el Gobierno no se han implementado de manera efectiva, motivo por el cual decidieron convocar a un paro agrario como medida de protesta.

Los dirigentes precisaron que en los próximos días comunicarán la fecha oficial de la movilización.