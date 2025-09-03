El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció el lanzamiento de la primera convocatoria de Beca Tec, que ofrece 300 becas integrales dirigidas a jóvenes y adultos de entre 17 y 39 años que hayan culminado la secundaria.
La distribución de vacantes considera 180 para formación profesional técnica, 90 para técnico y 30 para auxiliar técnico. Las inscripciones se iniciaron el 21 de julio y estarán abiertas hasta el 15 de setiembre.
Los beneficiarios podrán acceder a programas de alta demanda laboral, como Administración de Negocios Internacionales, Gestión Logística, Marketing, Diseño de Interiores, Mecánica Automotriz, Técnico en Geología y Exploración, entre otros.