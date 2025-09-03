Durante el operativo policial “Impacto 2025”, agentes de la División Policial de Chanchamayo lograron la detención de Diana Carolina Verástegui Martínez (36), por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

La intervención se realizó el 2 de setiembre, entre las 5:00 y 7:00 de la tarde, en las instalaciones del Hospital Julio César Demarini Caro, con la supervisión del mayor PNP John William Castillo Villanueva, jefe del Departamento de Investigación Criminal.

La diligencia se llevó a cabo en coordinación con el fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Chanchamayo, Percy Rojas Paredes, quien dispuso las acciones legales correspondientes. La detenida quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.