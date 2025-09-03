Fredy Coarita, conocido por encadenarse en Huancayo para exigir el pago de una deuda de 800 mil soles, regresó a la ciudad para respaldar a Rafaela Mallma, una adulta mayor que lleva nueve días en huelga frente a la Municipalidad Distrital de El Tambo. La mujer reclama el cobro de 45 mil soles por servicios prestados, sin obtener hasta ahora una respuesta favorable de las autoridades.

El reencuentro entre Coarita y Mallma fue emotivo. La mujer lo recibió entre lágrimas y con un fuerte abrazo, gesto que reflejó la solidaridad y la unión entre proveedores que atraviesan situaciones similares de deuda con la comuna tambina.

La situación generó mayor indignación luego de que el alcalde Julio César Llallico minimizara el reclamo, señalando que Mallma no era titular de la empresa proveedora. Esta situación llevó a que su esposo, en silla de ruedas y en recuperación de tres operaciones, se sumara a la medida de lucha. La familia denunció además un intento de amedrentamiento: un hombre con el rostro cubierto, presuntamente desde el interior del local municipal, utilizó una amoladora para cortar la manija de la puerta donde la mujer permanecía encadenada.

Coarita, quien ahora apoya a Mallma en calidad de abogado, denunció trabas administrativas y calificó de “grave” el retiro de las manijas sin un informe que lo sustente. “No porque sean funcionarios pueden actuar de esa manera. Debe haber un documento que lo justifique”, señaló. Asimismo, afirmó que su presencia responde a un compromiso personal de apoyo a los proveedores impagos y sostuvo que el expediente para el pago podría resolverse en un solo día.