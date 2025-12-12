Hasta el 11 de diciembre, 38,882 electores de la región Junín habían seleccionado sus tres opciones de locales de votación para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. La provincia de Huancayo lidera los registros con 32,781, seguida de Chanchamayo (2,119), Tarma (1,072), Chupaca (758), Satipo (746), Jauja (503), Concepción (424), Yauli (374) y la provincia de Junín (105).

El registro se realiza mediante la plataforma “Elige Tu Local de Votación” (ETLV), que permite elegir hasta tres locales dentro del distrito registrado en el DNI. La herramienta ofrece reconocimiento facial o preguntas personales para validar la identidad, y permite registrar datos de contacto, discapacidad y seleccionar locales mediante un mapa interactivo. Al finalizar, el elector recibe un correo de confirmación.

Lucy Galarza Cárdenas, gestora de la Oficina Regional de Coordinación de Huancayo, exhortó a completar el registro antes del 14 de diciembre. “Elegir el local facilita el traslado el día de la votación y contribuye a una mejor organización de mesas. De no hacerlo, la ONPE asignará uno según disponibilidad”, señaló.

La ONPE informó que la plataforma estará habilitada hasta el domingo 14 de diciembre y reforzó la información de manera presencial y virtual en plazas y puntos de concentración ciudadana. El registro puede realizarse desde cualquier celular o computadora a través del enlace: https://eligetulocal.onpe.gob.pe.