Perú Libre emitió un comunicado, difundido por su secretario general Vladimir Cerrón, y dan a conocer que la bancada no dará el voto de confianza al gabinete que lidera Mirtha Vásquez, también la recomposición de la bancada oficialista. Esto generó una polémica y políticos de la región Junín se pronuncian.

La congresista por Perú Libre, Silvana Robles, aseguró que como militante se allanará a la decisión del partido. “No daré mi voto de confianza a un gabinete que ha demostrado que la Asamblea Constituyente no es una prioridad. No se está siguiendo el lineamiento partidario por el que fue elegido Pedro Castillo”, aseveró.

Respecto a la división que habrá en la bancada del lápiz, la parlamentaria, dijo que la división es oportuna. “Hay colegas que tienen un partido encaminado y afinidad al gabinete Vásquez, y si uno no alberga los ideales de un partido por el que fue elegido pues tiene el camino abierto para retirarse”, aclaró.

Además, aseguró que no serán una oposición al gobierno, solo que no están de acuerdo con el nuevo gabinete. “Esto no significa que vamos a ser una oposición férrea, y seguiremos en pie de lucha por la Asamblea Constituyente. Aplaudiremos los logros de Pedro Castillo, y seremos fiscalizadores”, remarcó.

Para el congresista de Fuerza Popular, David Jiménez, el tema de fondo es la discrepancia que existe dentro de la bancada oficialista. “Definitivamente vemos una banca fracturada que difícilmente se ponen de acuerdo y esto afecta la gobernabilidad; y aumenta el ruido político que genera desconfianza y afecta el crecimiento económico”, comentó.

Añadió que para nadie es un secreto que en este gobierno se han repartido cuotas de poder entre Cerrón, Castillo y Mendoza; es por eso que se generan peleas y disputas, olvidando las verdaderas necesidades del pueblo.

A su vez, el precandidato a Huancayo, Julio de la Rosa, refirió que la prioridad de PL nunca ha sido la estabilidad del país. “La intención de Vladimir Cerrón es establecer una nueva Constitución acorde a su medida y perpetuarse en el poder. Para eso tiene que exacerbar la lucha de clases”, detalló.

Agregó, que Pedro Castillo tampoco está siendo frontal y se evidencia una clara fricción y urge consenso para garantizar la estabilidad.

Y el exgobernador, Ángel Unchupaico, declaró que el líder del lápiz está demostrando una inmadurez y poca seriedad. “Esto sigue generando inestabilidad política e incertidumbre, les gana su ideología comunista”, señaló. Recomendó al presidente colocar en los cargos ministeriales a gente que cumpla los requisitos mínimos y que no tengan cuestionamientos.

El congresista Edgard Reymundo, dijo que respeta la decisión de PL. “El Ejecutivo renovó su gabinete y eso demuestra que el presidente Castillo está buscando la estabilidad y la gobernabilidad”, remarcó. Y que darle el voto de confianza es garantizar que las instituciones tengan equilibrio y se fortalezca la democracia.

En esa misma línea está el congresista Ilich López, quien dijo que es una lástima que el partido de gobierno se este fracturando a solo tres meses de asumir el cargo. “Por eso es importante el fortalecimiento de los partidos políticos”, aseveró. Añadió, que esperan el pronunciamiento del nuevo gabinete para conocer las propuestas y así saber si le darán o no el voto de confianza.