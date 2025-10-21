Las intensas lluvias registradas el último domingo provocaron inundaciones en distintos sectores de Huancayo y distritos vecinos, donde el personal de Serenazgo acudió de inmediato para asistir a las familias afectadas.

En Huancayo, los serenos llegaron a Cajas Chico y la Av. Alameda, donde varias viviendas quedaron anegadas tras el colapso de buzones. Con apoyo de herramientas y baldes, realizaron el retiro manual del agua que alcanzó más de 20 centímetros de altura dentro de las casas.

En El Tambo, los agentes, junto a Defensa Civil, atendieron 15 viviendas inundadas en Saños Chico, Saños Grande, La Lora y Ciudad Universitaria. Ocho motobombas fueron utilizadas para desaguar las zonas más críticas y prevenir mayores daños.

En Chilca, serenos y personal municipal apoyaron en la limpieza del canal de Túpac Amaru, afectado por el desborde de aguas pluviales, con maquinaria pesada y apoyo del Ministerio de Vivienda.