Él soñaba ser el elegido, tener un hijo con Milagros Fátima Limaymanta Hurtado (26). Ella se había enamorado de su compañero de trabajo Kenyu Hiro Tomas Suarez (26) y no sabía como romper con su novio. Por su religión evangélica, Milagros debía cumplir con el compromiso de matrimonio que tenía con el ingeniero Abdiel Castellanos De La Cruz (27) y esto motivó a Kenyu a planear dar muerte a Abdiel, para que su amada pueda ser solo para él.

MIRA ESTO: Viajar sin permiso de Huancayo a Lima podría mandar a prisión a Vladimir Cerrón

Desde el martes 17 de enero (día del crimen), Kenyu Tomás no ve a Milagros quien no deja de llorar, arrepentida de no haber informado a las autoridades que su otra pareja con el que llevaba una doble relación, quería matar a su novio. Ellos querían estar juntos, pero la cárcel los separará. Milagros sería internada en el penal de Jauja y Kenyu irá al penal de Huamancaca acusados del asesinato.

El crimen que conmocionó al valle del Mantaro, se registró el lunes último en Pancán (Jauja). Los policías de la Divincri no creyeron en las lágrimas de la única testigo Milagros, quien terminó revelando que su otra pareja sería el presunto autor. Con la captura del vendedor de celulares, Kenyu Tomás, también se detuvo a su hermanastro Angelo Reynaldo Cuadrado Suarez (21), quien conducía la moto donde estaba el sicario “Michael” que llegó de Lima para matar al ingeniero por 5 mil soles.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Policía va a rescatar a mujer golpeada y halla local clandestino con varios aglomerados

“Yo no pensé que iba a matarlo”,a asegura la novia. Según las investigaciones para evitar que no sospechen de su relacipobn amorosa, Kenyu asistía a las reuniones de los novios, incluso estuvo en la pedida de mano de Abdiel y Milagros, en abril del 2021. Ahora la Policía sigue buscando a Angel Cuadrado Crisostomo (50), padrastro de Kenyu y al sicario “Michael”.