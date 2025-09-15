Un trágico accidente se registró en la trocha que une los centros poblados de Acancocha y Chupán, distrito de San Pedro de Cajas, donde una camioneta se despistó y volcó en una pendiente, dejando como saldo un fallecido y un herido de consideración.

La víctima mortal fue identificada como Clenio Antonio Yantas Valerio, conductor del vehículo. Su acompañante, William Peñaloza Crispín (37), resultó con graves lesiones y fue trasladado de emergencia tras una ardua labor de rescate.

De acuerdo con las primeras informaciones, ambos viajaban desde Acancocha con destino a la ciudad de Junín, cuando la unidad perdió el control y se precipitó en una zona de difícil acceso.

La lejanía del lugar complicó las labores de auxilio, generando demora tanto en la atención del herido como en el levantamiento del cuerpo del fallecido. Las autoridades investigan las causas del siniestro.