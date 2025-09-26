Un grupo de transportistas interprovinciales llegó hasta la sede del Gobierno Regional de Junín para rechazar los acuerdos firmados entre autoridades y gremios de transporte urbano. La tensión subió cuando uno de los manifestantes intentó encadenarse en la puerta de la institución, generando forcejeos con personal de seguridad y trabajadores.

Los interprovinciales aseguran que el acta de fiscalización pactada solo se aplicará contra ellos y no contra los locales, lo que consideran una medida discriminatoria que pone en riesgo su trabajo. “Nos quieren desaparecer, pedimos igualdad en la fiscalización”, sostuvo un transportista que participó en la protesta.

Uno de los representantes de la empresa Gran Group señaló que cuentan con todas las autorizaciones en regla y exigió que se respete la normativa vigente.

Pese al malestar, el Gobierno Regional remarcó que los acuerdos buscan ordenar el transporte en Junín y que las fiscalizaciones alcanzarán a urbanos, interurbanos e interprovinciales por igual. Además, se estableció una nueva reunión con todos los gremios para el 10 de octubre, donde se evaluarán avances.