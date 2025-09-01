Los trabajadores de Serpost iniciaron hoy una huelga indefinida a nivel nacional. En Huancayo, decenas de servidores se congregaron en el parque Huamanmarca para hacer visible su malestar y exigir que se atiendan sus demandas laborales.

Entre los principales reclamos se encuentra el pedido de aumento salarial, que según los manifestantes ha sido postergado por años pese al incremento del costo de vida. Asimismo, advirtieron que la reducción de personal en distintas áreas ha generado que las labores de reparto se tripliquen, afectando tanto a los trabajadores como a la calidad del servicio.

Los huelguistas anunciaron que mantendrán la medida de fuerza hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades competentes. Mientras tanto, la paralización podría impactar en la distribución de correspondencia y encomiendas en todo el país.