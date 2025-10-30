Una tragedia ocurrió en el centro histórico de Ayacucho, luego de que parte de la estructura de la Iglesia de la Compañía de Jesús, perteneciente al Arzobispado de Ayacucho, colapsara repentinamente.

El desplome afectó un sector del techo y una pared lateral del templo virreinal, ubicado frente a la plaza principal, cayendo sobre personas que se encontraban en las graderías y alrededores del lugar. Testigos señalaron que varias de ellas esperaban su turno para realizar trámites en una agencia cercana del Banco de la Nación.

TE PUEDE INTERESAR: Feminicidio en Ayacucho: Asesino confiesa que estranguló a la madre de sus hijos y ocultó cuerpo en el río

Según información preliminar, una persona perdió la vida en el acto y varias resultaron heridas, siendo trasladadas de inmediato a centros de salud. Se conoció que el fallecido sería un padre de familia, dejando en la orfandad a tres menores de edad.

Equipos de emergencia, junto con efectivos policiales y personal del Arzobispado, realizan labores de retiro de escombros y verificación estructural para evitar nuevos riesgos en esta construcción de alto valor histórico.