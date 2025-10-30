Una jornada de rescate terminó en tragedia en la mina Santa Filomena, ubicada en el distrito de Sancos (provincia de Lucanas, Ayacucho). Cuatro trabajadores fallecieron dentro de un socavón luego de ingresar al interior del túnel en busca de un compañero desaparecido. Todo apunta a que perdieron el conocimiento al inhalar gases acumulados en la galería.

El incidente se habría originado la madrugada del 25 de octubre, cuando Rosmel Saúl Quispe Mendoza comunicó a su pareja que se había perdido en la mina y no podía encontrar la salida. Desde ese momento no volvió a responder llamadas. Días después, un fuerte olor alertó a otros obreros, quienes descendieron al pique —de unos 60 metros de profundidad— sin equipos de respiración, quedando atrapados.

La Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas investiga si la empresa administradora del yacimiento, Sutrami S.A., cumplía con los protocolos de seguridad y ventilación. Entre los fallecidos se encuentra Antolyn Huansi Pizango (33), padre de tres hijos, cuyo cuerpo será trasladado a Yurimaguas para su sepultura. Las diligencias continúan para determinar responsabilidades en el accidente que ha conmocionado a toda la región.