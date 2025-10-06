El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho), Juan Carlos Arango Claudio, incurrió en una infracción relacionada con las reglas sobre propaganda electoral.

Según la resolución 0457-2025-JNE, publicada en el Diario El Peruano, el pleno del JNE declaró infundada la apelación presentada por la autoridad edil contra una resolución previa del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que lo había sancionado por su intervención en un acto político.

De acuerdo a la acusación, Arango participó en un mitin en el cual estuvo también el expresidente Martín Vizcarra, el 11 de junio, en Coracora, distrito de la provincia de Parinacochas. En este, la autoridad edil mencionó elogiosamente al partido Perú Primero, al cual ambos están vinculados.

En dicho encuentro político, Arango afirmó en dos oportunidades que “tenemos Perú Primero para rato” y “todo Ayacucho es Perú Primero”.

También se observó el que el burgomaestre fue presentado como coordinador político en Ayacucho. En su defensa, el alcalde alegó que ese día estaba de vacaciones, argumento que fue rechazado por el JNE.

Sin embargo, el JNE ratificó la decisión del JEE en primera instancia. Arango Claudio “infringió lo establecido en los numerales 32.1.2 y 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado por la Resolución 0112-2025-JNE”.

Asimismo, el pleno instó al alcalde a abstenerse de intervenir en el proceso electoral y a mantener una conducta neutral para asegurar comicios justos e imparciales.